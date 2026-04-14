14 апреля 2026 в 04:30

Поллинозные будни: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 14 апреля

Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 14 апреля Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Неожиданное возвращение зимы так же неожиданно закончилось, и в столицу снова пришла весна. А вместе с ней — и вторая волна цветения. Рассказываем, каков уровень пыльцы сегодня, основываясь на данных системы SILAM.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Жители столицы могут радоваться потеплению: после снега и холодов воздух наконец прогреется до +15 градусов. Осадков не ожидается.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 14 апреля 2026 года

Пыльца березы уже достигла пределов от 11 до 100 частиц на кубический метр. Гиперчувствительные поллинозники жалуются на проявление симптомов. При этом полномасштабное цветение березы в Москве пока не началось. А значит, стоит готовиться к худшему. По прогнозу Минздрава, первый пик березового сезона придется на начало третьей декады апреля.

Если говорить про деревья первой волны, то сейчас пыльца ольхи и орешника практически развеялась. Ее концентрация составляет менее 10 единиц на кубометр.

Ранее мы составили календарь-прогноз примерных сроков пыления и цветения в Москве и области.

Елизавета Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США призвали Иран открыть Ормузский пролив
Во Франции за три месяца на берег выбросило трупы тысячи птиц
Россиянам назвали обязательную процедуру при отделке помещения
Аэропорт Калуги ввел временные ограничения
Украина получит по €1 млрд от двух европейских стран
Онищенко предупредил о новых случаях оспы обезьян в России
«Редкий монстр»: названы симптомы опасной венерической болезни
«Воздушный космодром»: что не так с планами Украины остановить «Орешник»
ВСУ атаковали энергообъект в Запорожской области
Роспотребнадзор сообщил о росте числа укусов клещей
На Западе оценили боевой опыт российских пилотов
Взломали «Госуслуги» — потеряли квартиру: как защититься от мошенников
Вассерман отказался от участия в выборах в Госдуму
Дмитриев опубликовал в соцсетях фотографию из Абу-Даби
Россия готова помочь урегулировать кризис вокруг Ирана
Правильное питание для похудения и ЗОЖ: с чего начать, как делать дешево
Здоровые и блестящие волосы без лишних усилий: семь советов от косметолога
Глава РФПИ предупредил о резком скачке цен на нефть
Названа дата второго раунда переговоров Ирана и США
Клинтон заявила о безумии Трампа
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

