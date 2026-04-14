Поллинозные будни: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 14 апреля

Неожиданное возвращение зимы так же неожиданно закончилось, и в столицу снова пришла весна. А вместе с ней — и вторая волна цветения. Рассказываем, каков уровень пыльцы сегодня, основываясь на данных системы SILAM.
Мониторинг пыльцы в Москве сегодня
Жители столицы могут радоваться потеплению: после снега и холодов воздух наконец прогреется до +15 градусов. Осадков не ожидается.
Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 14 апреля 2026 года
Пыльца березы уже достигла пределов от 11 до 100 частиц на кубический метр. Гиперчувствительные поллинозники жалуются на проявление симптомов. При этом полномасштабное цветение березы в Москве пока не началось. А значит, стоит готовиться к худшему. По прогнозу Минздрава, первый пик березового сезона придется на начало третьей декады апреля.
Если говорить про деревья первой волны, то сейчас пыльца ольхи и орешника практически развеялась. Ее концентрация составляет менее 10 единиц на кубометр.
