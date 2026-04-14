14 апреля 2026 в 08:04

В России обновили перечень стратегических лекарств

Минздрав внес 206 наименований в перечень стратегически значимых лекарств

Обновленный список медикаментов, имеющих стратегическое значение для государства, был подготовлен Министерством здравоохранения, в него вошло 206 наименований, пишет РИА Новости. Указанный акт разработан на основании решений, принятых в ходе работы специальной межведомственной комиссии. Структура нового реестра поделена на две составные части. В первой секции значатся 61 препарат, тогда как во второй перечислены еще 145 позиций.

Предыдущая редакция данного документа охватывала международные непатентованные обозначения для 215 лекарств. Из актуальной версии перечня были убраны следующие девять позиций: бензатина бензилпенициллин, бозентан, прокарбазин, проурокиназа, пэгинтерферон альфа-2 а, тенектеплаза, фактор некроза опухоли альфа-1, цепэгинтерферон альфа-2b и эпинефрин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что выпуск нового лекарственного средства, предназначенного для борьбы с 13 разновидностями злокачественных опухолей, начался на производственных мощностях российской столицы. Он пояснил, что механизм действия медикамента основан на активации собственных защитных сил организма, благодаря чему иммунитет получает способность самостоятельно выявлять и подавлять перерожденные клетки.

До этого Росздравнадзор опроверг сведения о дефиците на территории Российской Федерации препаратов для предупреждения бешенства. Представители надзорного органа заверили общественность в том, что данные средства вводятся в легальный оборот на постоянной основе.

В США зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 5,7
Врач рассказал, какие серьезные болезни проявляются зудом в ушах
В России обновили перечень стратегических лекарств
Лидер ОПГ по делу о хищениях у бойцов СВО задержан
Названы регионы, где 21 апреля будет выходным днем
Нутрициолог рассказала, какие напитки помогают бороться с тревожностью
Российская ПВО сбила почти 100 беспилотников за ночь
Составлен список хобби, на которых можно неплохо заработать
Москалькова заявила о сотнях пропавших в Курской области
Стало известно, как Лерчек назвала четвертого ребенка
«Цепная реакция»: военэксперт о возможном ядерном ударе США по Ирану
Дмитриев раскрыл опасный план МЭА по нефти
Диетолог назвала главные полезные свойства крольчатины
Стало известно о жертвах при массированной атаке ВСУ на Елец
Стало известно, как гормоны влияют на вес и настроение
В МИД РФ оценили итоги пасхального перемирия с Украиной
«Всего за два шага»: психолог рассказала, как побороть вредную привычку
ВСУ оказались в огневом мешке: успехи ВС РФ к утру 14 апреля
Стало известно, сколько необходимо двигаться при сидячей работе
Контроль США над Венесуэлой может закончиться при Трампе
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

