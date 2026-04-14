В России обновили перечень стратегических лекарств

Обновленный список медикаментов, имеющих стратегическое значение для государства, был подготовлен Министерством здравоохранения, в него вошло 206 наименований, пишет РИА Новости. Указанный акт разработан на основании решений, принятых в ходе работы специальной межведомственной комиссии. Структура нового реестра поделена на две составные части. В первой секции значатся 61 препарат, тогда как во второй перечислены еще 145 позиций.

Предыдущая редакция данного документа охватывала международные непатентованные обозначения для 215 лекарств. Из актуальной версии перечня были убраны следующие девять позиций: бензатина бензилпенициллин, бозентан, прокарбазин, проурокиназа, пэгинтерферон альфа-2 а, тенектеплаза, фактор некроза опухоли альфа-1, цепэгинтерферон альфа-2b и эпинефрин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что выпуск нового лекарственного средства, предназначенного для борьбы с 13 разновидностями злокачественных опухолей, начался на производственных мощностях российской столицы. Он пояснил, что механизм действия медикамента основан на активации собственных защитных сил организма, благодаря чему иммунитет получает способность самостоятельно выявлять и подавлять перерожденные клетки.

До этого Росздравнадзор опроверг сведения о дефиците на территории Российской Федерации препаратов для предупреждения бешенства. Представители надзорного органа заверили общественность в том, что данные средства вводятся в легальный оборот на постоянной основе.