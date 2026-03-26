Росздравнадзор прояснил ситуацию с наличием лекарств от бешенства

Информация о нехватке лекарственных препаратов для профилактики бешенства в России не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. В ведомстве заверили, что препараты регулярно поступают в гражданский оборот. В стране сохраняется достаточное количество всех необходимых вакцин и иммуноглобулина антирабического.

На территории Российской Федерации лекарственные препараты для профилактики бешенства регулярно поступают в гражданский оборот в достаточном количестве. <...> На территории Российской Федерации необходимые вакцины и иммуноглобулин антирабический имеются в достаточном количестве, — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что в некоторых российских регионах действительно наблюдаются локальные перебои с поставками препаратов от бешенства. Однако все они происходят исключительно из-за организационных вопросов.

Ранее появилась информация, что в России зафиксирована критическая нехватка жизненно необходимых вакцин для домашних животных, которая совпала с ранним пробуждением клещей и всплеском вирусных инфекций. Утверждалось, что импортные комплексные препараты практически перестали поступать в страну с 2023 года.