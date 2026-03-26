26 марта 2026 в 10:27

Росздравнадзор прояснил ситуацию с наличием лекарств от бешенства

Информация о нехватке лекарственных препаратов для профилактики бешенства в России не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. В ведомстве заверили, что препараты регулярно поступают в гражданский оборот. В стране сохраняется достаточное количество всех необходимых вакцин и иммуноглобулина антирабического.

На территории Российской Федерации лекарственные препараты для профилактики бешенства регулярно поступают в гражданский оборот в достаточном количестве. <...> На территории Российской Федерации необходимые вакцины и иммуноглобулин антирабический имеются в достаточном количестве, — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что в некоторых российских регионах действительно наблюдаются локальные перебои с поставками препаратов от бешенства. Однако все они происходят исключительно из-за организационных вопросов.

Ранее появилась информация, что в России зафиксирована критическая нехватка жизненно необходимых вакцин для домашних животных, которая совпала с ранним пробуждением клещей и всплеском вирусных инфекций. Утверждалось, что импортные комплексные препараты практически перестали поступать в страну с 2023 года.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат осудил идею отправлять на СВО уволившихся из-за зарплаты силовиков
Мишустин встретился с президентом одной страны СНГ
В Совфеде раскрыли, кто не пострадал от закрытия Ормузского пролива
Тренер назвала наиболее частые ошибки во время тренировок
США начали тестировать «Закрытый занавес» в Африке
Еще четыре беспилотника сбили на подлете к Москве
В Госдуме назвали отключения связи «новой нормальностью»
Врач дал советы, как легко сэкономить на лечении зубов
Белый дом опубликовал странные видео в соцсети Х
Гришино, Ильиновка, Павловка: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 марта
В МИД России указали на попытки внешних сил вытеснить РФ из Азии
Россиянка раскрыла схему мошенничества с билетами на концерт Макса Коржа
Иран выгнал американских военных на «удаленку»
Удары по Украине сегодня, 26 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа дата встречи депутатов Госдумы с представителями Конгресса США
Невролог назвал неочевидные признаки рака
Подростков будут судить за жестокое нападение на пассажира электрички
В Иране убили ответственного за закрытие Ормузского пролива
Россиянку отправили в колонию на 18 лет за шпионаж в интересах Киева
В Госдуме предложили привязать семейную ипотеку к количеству детей
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

