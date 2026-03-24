24 марта 2026 в 10:22

В России закончились вакцины для кошек и собак

Baza: россияне столкнулись с нехваткой вакцин для кошек и собак

В России зафиксирована критическая нехватка жизненно необходимых вакцин для домашних животных, которая совпала с ранним пробуждением клещей и всплеском вирусных инфекций, сообщает Telegram-канал Baza. Импортные комплексные препараты практически перестали поступать в страну с 2023 года. В условиях дефицита стоимость вакцинации резко взлетела: если в 2019 году процедура стоила около 1,5 тыс. рублей, то сейчас цена за импортный препарат в Москве достигает 8 тыс.

Владельцы кошек и собак сталкиваются с тем, что в разгар весеннего сезона защитить питомцев от лептоспироза, энтерита и гепатита в государственных и частных клиниках крайне сложно из-за отсутствия нужных доз. Ситуация осложняется тем, что российские производители пока не способны полностью заместить ушедшие бренды, обеспечивая лишь около половины рыночного спроса.

При потребности в 25 млн доз в 2025 году отечественные предприятия выпустили 12 млн, опасаясь расширять производство из-за возможных рисков окупаемости, утверждает канал. Эксперты, опрошенные каналом, также предупреждают о рисках столкнуться с некачественным или контрафактным товаром при заказе лекарств через посредников.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области обнаружили 53 очага бешенства с начала 2026 года. Основными носителями инфекции по-прежнему остаются лисы, но в последнее время увеличилось число заболевших и среди домашних животных.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пострадавшим при взрыве в Севастополе оперативно окажут помощь
Миронов предложил новые меры по контролю работы ЦБ России
Спецпредставитель Путина назвал новые «центры спокойствия» в мире
Военный эксперт обвинил Запад в настраивании Средней Азии против Ирана
Поляки испугались за безопасность страны из-за войны на Ближнем Востоке
В ДНР сурово наказали наемника из Европы
Стала известна новая должность Вяльбе в объединенной федерации лыжных гонок
Адвокат назвала неочевидный способ добиться от заемщика погашения долга
Новосибирцам прислали квитанции с долгом за капремонт в 55 тыс. рублей
Европе предрекли катастрофу из-за отказа от американских ИИ-технологий
В Северной Корее впервые может появиться полиция
Четыре области Украины «погрузились во тьму»
Покупка дома обернулась для американца шокирующей находкой
В Сербии усомнились в возможности засудить НАТО за геноцид в Югославии
Дешевые корпуса для ракет начали штамповать в морском контейнере в США
Крылатые ракеты ВС РФ разносят Киев: удары по Украине 24 марта, куда попали
Экономист ответил, выгодно ли брать отпуск в апреле
Россиянам рассказали, как с 1 апреля изменится закон о рассрочке
В Турции предположили, от чего зависит окончание войны на Ближнем Востоке
Минсельхоз нашел способ поддержать российских аграриев
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

