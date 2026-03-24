В России закончились вакцины для кошек и собак Baza: россияне столкнулись с нехваткой вакцин для кошек и собак

В России зафиксирована критическая нехватка жизненно необходимых вакцин для домашних животных, которая совпала с ранним пробуждением клещей и всплеском вирусных инфекций, сообщает Telegram-канал Baza. Импортные комплексные препараты практически перестали поступать в страну с 2023 года. В условиях дефицита стоимость вакцинации резко взлетела: если в 2019 году процедура стоила около 1,5 тыс. рублей, то сейчас цена за импортный препарат в Москве достигает 8 тыс.

Владельцы кошек и собак сталкиваются с тем, что в разгар весеннего сезона защитить питомцев от лептоспироза, энтерита и гепатита в государственных и частных клиниках крайне сложно из-за отсутствия нужных доз. Ситуация осложняется тем, что российские производители пока не способны полностью заместить ушедшие бренды, обеспечивая лишь около половины рыночного спроса.

При потребности в 25 млн доз в 2025 году отечественные предприятия выпустили 12 млн, опасаясь расширять производство из-за возможных рисков окупаемости, утверждает канал. Эксперты, опрошенные каналом, также предупреждают о рисках столкнуться с некачественным или контрафактным товаром при заказе лекарств через посредников.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области обнаружили 53 очага бешенства с начала 2026 года. Основными носителями инфекции по-прежнему остаются лисы, но в последнее время увеличилось число заболевших и среди домашних животных.