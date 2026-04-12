12 апреля 2026 в 04:30

Не расслабляемся: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 12 апреля

В столицу ненадолго вернулась зима, и аномально рано запылившие деревья накрыло снегом. С приходом холодов многие поллинозники испытали облегчение. Однако сезон цветения никто не отменял. Рассказываем, каков уровень пыльцы сегодня и к чему готовиться дальше.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В воскресенье, 12 апреля, ожидается потепление. Воздух прогреется до +11 градусов. Во второй половине дня синоптики обещают небольшой дождь. Это повлияет и на пыльцу березы — самый агрессивный аллерген сезона.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 12 апреля 2026 года

Похолодание и снегопад сделали свое дело, и уровень пыльцы в воздухе несколько снизился. Однако 12 апреля, если верить прогнозам, он снова начнет расти. Концентрация березовых частиц поднимется до «желтой» планки — от 11 до 100 единиц на кубометр.

Для ольхи и орешника показатели останутся прежними: максимум 10 частиц на кубический метр. Так что первая волна пыления, можно сказать, завершается.

Когда же зацветет береза в Москве? Если верить прогнозам Минздрава, деревья войдут в силу к концу второй — началу третьей декады месяца. Убедитесь, что в вашей аптечке имеются все необходимые средства!

Ранее мы составили календарь-прогноз примерных сроков пыления и цветения в Москве и области.

Елизавета Макаревич
