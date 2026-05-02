Береза запылила на майские: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 2 мая

Майские праздники начались не только с потепления и шашлыков, но и с массового пыления березы. Рассказываем, чего стоит ждать аллергикам и определяем уровень пыльцы сегодня.

Суббота, 2 мая, встретит москвичей солнцем и отсутствием осадков. Воздух прогрелся до +15 градусов. В условиях потепления запылили березы, и уровень пыльцы в воздухе поднялся.

Прогноз пыльцы на 2 мая 2026 года

Погода продолжает улучшаться, и вместе с тем усиливается пыление березы. Сейчас пыльца аллергена находится на уровне от 100 до 1000 единиц на кубометр. В условиях обильного пыления не забывайте пользоваться масками, очками и другими средствами защиты, подготовьте к сезону свой быт (например, установив антипыльцовые сетки), а главное — убедитесь, что в аптечке имеются все необходимые препараты, назначенные врачом.

О том, как облегчить жизнь в разгар массового пыления, читайте в нашем материале.