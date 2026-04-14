Дмитриев раскрыл опасный план МЭА по нефти

Реализация плана Международного энергетического агентства по сокращению потребления нефти может привести к введению ограничительных мер, напоминающих локдаун, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X. Инициатива МЭА состоит из 10 пунктов.

Так начинаются энергетические локдауны, — указал глава РФПИ.

В частности, МЭА рекомендовало снижать скорость на трассах не менее чем на 10 км/ч и отказаться от использования личных автомобилей по воскресеньям в крупных городах. Помимо этого, агентство настаивает на необходимости заменять деловые поездки альтернативными форматами взаимодействия.

Ранее СМИ писали, что продление режима смягчения ограничений в отношении российской нефти, срок действия которых завершился в субботу 11 апреля, пока не было осуществлено администрацией американского президента Дональда Трампа. Информированные лица до последнего момента не сомневались в том, что такое решение будет принято в обязательном порядке.