14 апреля 2026 в 07:08

Дмитриев раскрыл опасный план МЭА по нефти

Дмитриев: план МЭА по снижению потребления нефти способен вызвать локдаун

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Реализация плана Международного энергетического агентства по сокращению потребления нефти может привести к введению ограничительных мер, напоминающих локдаун, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X. Инициатива МЭА состоит из 10 пунктов.

Так начинаются энергетические локдауны, — указал глава РФПИ.

В частности, МЭА рекомендовало снижать скорость на трассах не менее чем на 10 км/ч и отказаться от использования личных автомобилей по воскресеньям в крупных городах. Помимо этого, агентство настаивает на необходимости заменять деловые поездки альтернативными форматами взаимодействия.

Ранее СМИ писали, что продление режима смягчения ограничений в отношении российской нефти, срок действия которых завершился в субботу 11 апреля, пока не было осуществлено администрацией американского президента Дональда Трампа. Информированные лица до последнего момента не сомневались в том, что такое решение будет принято в обязательном порядке.

Экономика
Кирилл Дмитриев
нефть
энергетика
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

