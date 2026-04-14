«Всего за два шага»: психолог рассказала, как побороть вредную привычку

Клинический психолог и когнитивно-поведенческий терапевт Юлия Королева посоветовала избегать ситуаций, провоцирующих вредные привычки. В беседе с NEWS.ru она заявила, что, несмотря на кажущуюся простоту, для избавления от автоматических действий все же потребуются время и усилия.

Избавиться от вредных привычек можно всего за два шага. Привычка — это автоматическое действие, которое мы выполняем без усилий. Но все же для избавления потребуются время и определенные усилия. Итак, первый шаг — это понять, как сформировалась привычка и из чего она состоит, разложите ее по полочкам. В частности, это цикл «стимул — желание — реакция — награда». Затем начните воздействовать на каждый этап. Уберите триггер, избегайте его. Снизьте мотивацию, сделав привычку непривлекательной, а вместо удовольствия представляйте отвращение, — сказала Королева.

