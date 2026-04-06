Психолог объяснил, как цвета влияют на ментальное состояние человека

Желтый цвет бодрит человека и способствует выработке дофамина — гормона удовольствия, заявил в беседе с РИАМО психолог Александр Овчинников. По его словам, зеленые оттенки успокаивают, а синие — помогают сосредоточиться. Розовый и персиковый цвета, в свою очередь, повышают уровень окситоцина — гормона привязанности.

Если по утрам трудно просыпаться, а мысли ворочаются с трудом — нужен дофамин. Желтый цвет работает как вспышка света: он будит нервную систему. Добавьте к образу желтый шарф, брошь или сумку — это может стать тем самым «солнцем». Синий — интеллектуал среди цветов. Он помогает остудить пыл, снизить давление и настроиться на рациональный лад. А небесно-голубой дарит то самое чувство полета и свободы. Хороший выбор для дней, когда нужно собраться с мыслями и действовать осознанно, — отметил Овчинников.

Он подчеркнул, что зеленые оттенки наиболее комфортны для глаз. Этот цвет ассоциируется с природой и дарит чувство спокойствия и обновления. Включение зеленого в гардероб помогает ощутить безопасность и восстановить эмоциональное равновесие, что особенно ценно в напряженном ритме большого города. Эксперт добавил, что розовый и персиковый — это цвета нежности к себе. Одежда в подобных оттенках помогает приглушить внутреннего критика.

