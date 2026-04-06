06 апреля 2026 в 11:44

Психолог объяснил, как цвета влияют на ментальное состояние человека

Психолог Овчинников: желтый цвет способствует выработке дофамина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Желтый цвет бодрит человека и способствует выработке дофамина — гормона удовольствия, заявил в беседе с РИАМО психолог Александр Овчинников. По его словам, зеленые оттенки успокаивают, а синие — помогают сосредоточиться. Розовый и персиковый цвета, в свою очередь, повышают уровень окситоцина — гормона привязанности.

Если по утрам трудно просыпаться, а мысли ворочаются с трудом — нужен дофамин. Желтый цвет работает как вспышка света: он будит нервную систему. Добавьте к образу желтый шарф, брошь или сумку — это может стать тем самым «солнцем». Синий — интеллектуал среди цветов. Он помогает остудить пыл, снизить давление и настроиться на рациональный лад. А небесно-голубой дарит то самое чувство полета и свободы. Хороший выбор для дней, когда нужно собраться с мыслями и действовать осознанно, — отметил Овчинников.

Он подчеркнул, что зеленые оттенки наиболее комфортны для глаз. Этот цвет ассоциируется с природой и дарит чувство спокойствия и обновления. Включение зеленого в гардероб помогает ощутить безопасность и восстановить эмоциональное равновесие, что особенно ценно в напряженном ритме большого города. Эксперт добавил, что розовый и персиковый — это цвета нежности к себе. Одежда в подобных оттенках помогает приглушить внутреннего критика.

Ранее клинический психолог Анна Баленко заявила, что путешествия помогают сформировать новые нейронные связи. Она отметила, что их развитие начинается в любой новой обстановке. По ее словам, поездки также позволяют освободиться от привычки постоянного контроля.

Общество
психологи
одежда
настроение
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

