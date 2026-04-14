Москалькова заявила о сотнях пропавших в Курской области

Судьба нескольких сотен жителей, которые пропали во время боевых действий в Курской области, до сих пор не установлена, сообщил ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову. По каждому случаю проводится большая проверка, уточнила омбудсмен.

Была проведена большая работа, чтобы установить судьбу каждого. Сегодня есть еще несколько сотен человек, которые по-прежнему находятся в розыске, и судьба их еще до конца не установлена, — сказала Москалькова.

До этого омбудсмен выразила надежду на продолжение обмена пленными между Россией и Украиной. Она подчеркнула, что переговоры продолжаются и уже существуют актуальные списки для обмена.

11 апреля уполномоченный по правам человека прибыла на пограничный пункт белорусско-украинской границы, чтобы встретить освобожденных из украинского плена жителей области. Помощник президента РФ Владимир Мединский тогда рассказал, что обмен был очень сложным. Он отметил работу сотрудников Минобороны, ФСБ и Татьяны Москальковой.