Мединский рассказал о трудностях согласования обмена пленными с Украиной

Обмен пленными между Россией и Украиной согласовывался долго и тяжело, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в Telegram-канале. По его словам, Минобороны, ФСБ и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проделали большой труд.

Огромную работу проделали сотрудники МО, ФСБ и уполномоченная Татьяна Москалькова

Ранее сообщалось, что Россия вернула из украинского плена 175 военнослужащих, взамен украинской стороне переданы 175 военнопленных ВСУ. Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии.

Тем временем уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Россия и Украина ведут работу по новому обмену пленными в преддверии Пасхи. По ее словам, военнопленные обеих стран получат куличи и возможность встречи со священником.

До этого омбудсмен выразила надежду на продолжение обмена пленными между Россией и Украиной. Она подчеркнула, что переговоры продолжаются и уже существуют актуальные списки для обмена.