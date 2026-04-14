14 апреля 2026 в 10:24

Убийственное дерево: чем опасен американский клен и как от него избавиться

Он вырастает за одно лето до двух метров, захватывает пустыри, заборы и огороды, а соседние деревья при этом чахнут и гибнут. Американский клен — один из самых агрессивных древесных сорняков в России и Европе, и если вы заметили его на участке, медлить не стоит.

Как узнать врага в лицо

Американский клен (Acer negundo) выглядит вполне невинно: перистые листья, похожие на листья ясеня, серо-зеленая кора с трещинами, быстрый рост. Молодые побеги часто зеленовато-голубоватые, будто подернутые восковым налетом. Семена — классические крылатки — висят гроздьями и разлетаются при малейшем ветре. За один сезон взрослое дерево производит до 500 000 семян, которые разносятся на километры. Именно поэтому американский клен захватывает новые территории стремительно и почти незаметно.

Чем опасен американский клен: факты без прикрас

Причин бояться этого дерева несколько, и каждая — весомая:

  • фитотоксины в почве. Корни американского клена выделяют токсические вещества, которые подавляют рост соседних растений. Яблони, груши, смородина рядом с ним попросту не приживаются — и это не преувеличение, а задокументированный агрохимический факт;

  • дом для белой американской бабочки. Это дерево — любимое место размножения Hyphantria cunea, белой американской бабочки, опасного карантинного вредителя. Ее гусеницы уничтожают листву плодовых деревьев целыми кронами;

  • скорость захвата. Корневая система восстанавливается после обычной обрезки — пень дает десятки новых побегов уже через несколько недель;

  • аллергенность. В период цветения пыльца американского клена вызывает сильную аллергическую реакцию у людей с поллинозом.

Как избавиться от сорняка: методы, которые работают

Борьба с американским кленом требует настойчивости, но она реальна. Вот проверенные способы, как избавиться от сорняка раз и надолго:

  1. Механический метод. Молодые саженцы выкапывают с корнем ранней весной, пока почва мягкая. Важно удалить корень полностью — даже небольшой остаток даст новый побег.

  2. Химический метод. Срез обрабатывают концентрированными гербицидами на основе глифосата сразу после спила — в течение первых 10 минут, пока проводящие ткани открыты. Это самый надежный промышленный способ.

  3. Народный метод «соль и селитра». Садоводы давно оценили этот прием: в пне дрелью делают глубокие отверстия (диаметром 10–15 мм, глубиной 20–30 см), засыпают туда крупную поваренную соль или смесь соли с аммиачной селитрой, плотно затыкают деревянными пробками и накрывают пленкой. Соль вытягивает влагу, разрушает клетки древесины, и пень постепенно отмирает. Метод дешевый, доступный и вполне эффективный — особенно если повторить его через месяц.

  4. Многократное скашивание. Если дерево молодое и небольшое, регулярное (каждые 2–3 недели) скашивание побегов истощает корневую систему за 1–2 сезона.

Американский клен внесен в список инвазивных видов, нежелательных к распространению, в ряде регионов России. Надзор за карантинными объектами, включая белую американскую бабочку, регулируется Федеральным законом № 206-ФЗ «О карантине растений».

Ваш сад заслуживает того, чтобы в нем росло только то, что вы сами выбрали. Действуйте вовремя — и никакой агрессор не испортит ни ваш урожай, ни ваше настроение.

Виктория Семенова
