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14 июня 2026 в 11:10

Капуста будет чистой и крепкой: обычные одуванчики помогают отпугнуть тлю с грядок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Многие дачники без жалости вырывают одуванчики, считая их бесполезным сорняком. Но опытные огородники все чаще оставляют несколько кустов рядом с капустой. Оказывается, эти яркие цветы помогают защитить грядки от тли без химии и лишних затрат.

Секрет в том, что одуванчики привлекают божьих коровок и златоглазок — главных врагов тли. Весной насекомые питаются на цветах, а потом перебираются на капусту и начинают уничтожать вредителей. Кроме того, тля часто сначала селится именно на одуванчиках, а не на овощах, поэтому у дачника появляется время заметить проблему раньше.

Для такого способа достаточно оставить несколько растений в метре от капустных грядок. После цветения лучше срезать головки, чтобы сорняк не разлетелся по всему участку. Если тли слишком много, можно дополнительно использовать мыльный раствор или настой трав.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что капуста стала меньше страдать от тли даже без постоянных опрыскиваний. А еще она советует чаще осматривать нижнюю сторону листьев — именно там вредители появляются в первую очередь.

Ранее сообщалось, что замиокулькас часто называют «растением для занятых», но без ухода он может замедлиться в росте. Простая подкормка помогает вернуть ему силу.

Проверено редакцией
Общество
советы
сорняки
одуванчики
Марина Макарова
М. Макарова
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