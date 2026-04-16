Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 04:30

Аллергенная обстановка ухудшилась? Пыльца в Москве сегодня — 16 апреля

Пыльца в Москве сегодня — 16 апреля
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москву вернулась весна, но рады этому далеко не все. Аллергики вовсю готовятся к полномасштабному развертыванию сезона цветения березы. Выясняем, стоит ли поддаваться панике.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Четверг, 16 апреля, обещает быть теплым. Температура воздуха поднимется до +17 градусов. Осадки 16 апреля не ожидаются. А значит, не стоит рассчитывать на спасительный дождь, который снизил бы уровень пыльцы в воздухе. Поэтому пора готовиться к ухудшению аллергенной обстановки, которое прогнозирует и SILAM.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 16 апреля 2026 года

Наибольший интерес сейчас представляет береза. Некоторые деревья, особенно повислые, уже запылили в разных округах столицы. С возвращением тепла пыльца березы вновь активизировалась, и сейчас ее концентрация составляет от 100 до 1000 единиц на кубический метр. Даже несмотря на недавние дожди, аллергики жалуются на проявления симптомов:

  • слезоточивость;

  • першение в горле;

  • покраснение глаз и век;

  • кашель и др.

Так что самое время проверить запасы антигистаминных препаратов, назначенных врачом, и вспомнить правила аллергобыта.

Способы защитить себя в разгар аллергосезона и приблизительные сроки пыления растений в Москве ищите в нашей статье.

Елизавета Макаревич
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.