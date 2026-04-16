16 апреля 2026 в 05:15

Названы регионы-лидеры по пенсиям в России

На Чукотке и в ЯНАО средняя пенсия работающих россиян составляет 30 тыс. рублей

Средний размер пенсии работающих россиян превысил 30 тысяч рублей сразу в восьми регионах страны, сообщили РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России. Данные были приведены за февраль 2026 года.

Согласно информации фонда, пенсия более 30 тысяч рублей зафиксирована в Мурманской области. Там средний показатель составил 30 196 рубля. В Якутии он достиг 30 963 рубля.

В список вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, где средняя пенсия работающих граждан составила 31 362 рубля. А также Ханты-Мансийский автономный округ с пенсией в 32 505 рубля.

Более 30 тысяч рублей получают работающие пенсионеры в Камчатском крае. Средний размер выплат составил 32 699 рубля. В Магаданской области показатель достиг 33 599 рубля.

В Ненецком автономном округе средняя пенсия работающих граждан составила 34 997 рубля. Самый высокий показатель зафиксирован в Чукотском автономном округе равнялся 38 035 рубля.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал о новых правилах при подсчете пенсионного стажа. Теперь будут учитывать отпуск по уходу за ребенком будут учитывать. Чаплин уточнил, что нововведения затронут также родителей близнецов.

Названы регионы-лидеры по пенсиям в России
