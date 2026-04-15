В Госдуме рассказали об изменениях правил при подсчете пенсионного стажа Чаплин: отпуск по уходу за ребенком учитывают при подсчете пенсионного стажа

Отпуск по уходу за ребенком начали учитывать в полном объеме при подсчете пенсионного стажа, рассказал RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он отметил, что новые правила коснутся и родителей близнецов.

Если родилась двойня, то время ухода за двумя детьми считается одновременно, но в стаж идет полный период по каждому ребенку. Это справедливо, ведь нагрузка на родителей при рождении близнецов кратно выше, — сказал Чаплин.

Депутат подчеркнул, что подсчет стажа при начислении пенсий изменится и для сельских пенсионеров. По его словам, граждане, отработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживающие в такой местности, получают доплату в размере 25% к фиксированной выплате.

Ранее замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что в России предложили ввести единую социальную карту для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории страны. С ее помощью планируется обеспечить доступ к базовым льготам, включая бесплатный проезд.