24 марта 2026 в 14:06

«Где футбол, а где эти люди?»: Мостовой об экс-тренере «Спартака» Абаскале

Мостовой: экс-тренер «Спартака» Абаскаль не имеет ничего общего с футболом

Александр Мостовой Александр Мостовой Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Уволенный из мексиканского «Атлетико Сан Луис» бывший тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль не имеет ничего общего с футболом, считает экс-игрок сборной России, красно-белых и испанской «Сельты» Александр Мостовой. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что люди до сих пор слышат что-то об этом специалисте только из-за журналистов.

Честно говоря, мы до сих пор слышим об этом человеке только благодаря вам, журналистам. Где футбол, а где эти люди? Я в первые минуты сказал: «Ребят, вы чего?» Многим понадобилось два года Абаскаля в нашей стране. Пускай там где-то работает и работает, — сказал Мостовой.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022-го по апрель 2024-го года. После столичного клуба специалист работал в испанской «Гранаде», откуда также был уволен.

Ранее советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий, комментируя отставку испанца из «Спартака», назвал его непрофессиональным «чудаком-шарлатаном». Он считает, что назначение Абаскаля наставником столичного клуба стало «камнем в огород» руководства команды.

Посол раскрыл, как Британия и Ирландия могут устроить хаос в Атлантике
Американский журналист докопался до правды о подрыве «Северного потока»
Политолог оценил сообщения о возможной остановке военной помощи США Украине
Врач рассказала о схемах вакцинации от клещевого энцефалита
Сийярто снова припомнил Зеленскому игру на рояле без рук
Стилист перечислила самые модные материалы весны 2026 года
«Звезда есть звезда»: ветеран ЦСКА о завершающем карьеру Вагнере Лаве
Евросоюз «закрыл свои двери» перед Украиной
«Тоттенхэм» решил уволить главного тренера через 38 дней после назначения
ВСУ пытались атаковать пять российских регионов с помощью 20 БПЛА
В Минздраве указали на снижение числа повторных инфарктов в России
Бабушкина назвала взаимодействие с федеральной властью залогом развития
Стройка ЖК в Калининграде обернулась трагическим несчастьем
Нутрициолог рассказала, как бороться с гиповитаминозом весной
Галкин и Пугачева отписали детям долю подмосковного замка
Медведев объяснил поражение на «Мастерс» в Майами
Мурашко раскрыл правду о решении проблемы с туберкулезом в России
Способный перекусить металл ядовитый иглобрюх испугал рыбаков
Юрист успокоил россиян насчет штрафов за кормление голубей
Определенной группе детей в России могут запретить использование телефонов
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

