«Где футбол, а где эти люди?»: Мостовой об экс-тренере «Спартака» Абаскале

Уволенный из мексиканского «Атлетико Сан Луис» бывший тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль не имеет ничего общего с футболом, считает экс-игрок сборной России, красно-белых и испанской «Сельты» Александр Мостовой. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что люди до сих пор слышат что-то об этом специалисте только из-за журналистов.

Честно говоря, мы до сих пор слышим об этом человеке только благодаря вам, журналистам. Где футбол, а где эти люди? Я в первые минуты сказал: «Ребят, вы чего?» Многим понадобилось два года Абаскаля в нашей стране. Пускай там где-то работает и работает, — сказал Мостовой.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022-го по апрель 2024-го года. После столичного клуба специалист работал в испанской «Гранаде», откуда также был уволен.

Ранее советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий, комментируя отставку испанца из «Спартака», назвал его непрофессиональным «чудаком-шарлатаном». Он считает, что назначение Абаскаля наставником столичного клуба стало «камнем в огород» руководства команды.