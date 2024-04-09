Легендарный советский тренер разнес работу Абаскаля в «Спартаке» Непомнящий назвал Абаскаля чудаком-шарлатаном и «камнем в огороде» «Спартака»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гильермо Абаскаль

Советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий в беседе с NEWS.ru назвал испанского коллегу Гильермо Абаскаля, возглавляющего московский «Спартак», непрофессиональным «чудаком-шарлатаном». Непомнящий считает, что назначение Абаскаля стало «камнем в огороде» руководства столичного клуба.

Есть тип тренеров: чудаки-шарлатаны, Абаскаля я отношу к такому типу. Он не понял, куда он попал, он не понимает, что он в «Спартаке», в России. В моем понимании, он не профессионал и не тренер. Назначение Абаскаля — камень в огород руководства. Я не знаю, какими критериями они руководствовались, когда его назначали. Но вы знаете, для вас, для журналистов, «Спартак» — это находка, всегда есть, о чем поговорить, — добавил Непомнящий.

Ранее сообщалось, что Абаскаль получит €1,8 млн неустойки в случае, если «Спартак» решит расторгнуть с ним контракт. Эта сумма составляет общий размер зарплаты испанца до конца соглашения, действие которого закончится в июне 2025 года. Абаскаль занимает должность главного тренера «Спартака» с лета 2022 года.

До этого экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов призвал уволить главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля после поражения команды в игре с петербургским клубом. В своем Telegram-канале спортсмен написал, что Абаскаль утратил мотивацию и хочет работать в другой стране.