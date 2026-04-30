30 апреля 2026 в 10:28

В Госдуме объяснили, почему миллениалы часто хранят деньги «под подушкой»

Депутат Толмачев: миллениалы хранят деньги в наличных из-за надежности

Миллениалы чаще зумеров хранят деньги в наличных и рублевых вкладах, поскольку считают это самым надежным инструментом, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, такое поведение обусловлено несколькими факторами: привычкой, недоверием к банковской системе и более низким уровнем финансовой грамотности, чем у новых поколений.

Кто-то помнит или знает по рассказам родителей, как было сложно снять деньги с банковских счетов, когда финансовые организации прогорали и лопались. Держать деньги под рукой, всегда в доступе кажется многим более надежным вариантом. Это придает уверенности в себе и укрепляет чувство контроля над жизнью. Только за 90-е и начало нулевых в России закрылись почти 2 тыс. банков — многие семьи серьезно пострадали, и, конечно, негативный опыт сказывается на финансовом поведении современных миллениалов и их отношении к деньгам, — объяснил Толмачев.

Парламентарий отметил, что зумеры демонстрируют более высокую финансовую грамотность, чем миллениалы — все благодаря школьным урокам, детским картам и цифровой среде, в которой они выросли. К тому же им легче адаптироваться к изменениям. Возможно, именно поколение Z станет драйвером новой волны трансформации мировой банковской системы, допустил депутат.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что деньги, которые хранятся «под подушкой», не приносят особой пользы ни владельцу, ни экономике. По его словам, инвестиции же, наоборот, не только позволяют сохранить и увеличить капитал, но и поддерживают развитие экономики.

В Госдуме объяснили, почему миллениалы часто хранят деньги «под подушкой»
