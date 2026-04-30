Россиянам рассказали, как заработать за год 1 млн рублей Доцент Щербаченко: фриланс поможет накопить 1 млн рублей за год

Россияне могут накопить 1 млн рублей за год при грамотном планировании доходов и расходов, а также, если будут подрабатывать фрилансерами, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, для достижения этой цели необходимо ежемесячно откладывать около 83,3 тыс. рублей.

Заработать 1 млн рублей в 2026 году — амбициозная, но достижимая цель, если грамотно подойти к планированию. Чтобы накопить эту сумму необходимо ежемесячно откладывать около 83,3 тыс. рублей. Например, при средней зарплате в Москве в 173 748 рублей потребуется оставлять примерно 48% дохода, что практически невозможно. Как оптимизировать накопления? Уменьшите траты на развлечения. Проверьте ненужные подписки на стриминговые платформы. Экономьте на ЖКУ, например, внедряя энергосберегающие технологии. Возьмите подработку — фриланс. Можно заняться репетиторством или работать на основе увлечений, таких как фотография, — сказал Щербаченко.

Он добавил, что также можно инвестировать часть сбережений, например, во вклады или акции. По его словам, быстрее всего можно накопить заветную сумму, если использовать все предложенные методы одновременно.

Чтобы накопить 1 млн рублей инвестируйте часть сбережений. 10–15% от них направьте во вклады или акции. Самый быстрый путь к заветной сумме — это комбинация нескольких методов: регулярные накопления, подработка и инвестиции. Это позволит не только достичь цели, но и создать финансовую подушку на будущее, — заключил Щербаченко.

Ранее председатель правления АО «Свой Банк» Андрей Морозов заявил, что наиболее выгодные условия для сбережений сейчас сосредоточены в горизонте до полугода, а не на длинных депозитах. По его словам, доходности по краткосрочным вкладам сохраняются в районе 13–14%.