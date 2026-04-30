Плющенко обратился к старшему сыну после его скандального интервью

Фигурист Евгений Плющенко в Instagram (деятельность в РФ запрещена) призвал старшего сына Егора Ермака к разговору после его скандального интервью. По словам спортсмена, он готов ответить на любые вопросы.

Егор, я готов на любые твои вопросы ответить при личной встрече и беседе, помочь, но не разбираться с тобой на камеры и в публичном пространстве. Я тебя люблю и жду всегда, — отметил он.

Ранее Ермак дал интервью YouTube-каналу «Как есть» и заявил, что не доверяет собственному отцу. Он признался, что спортсмен — человек, который просто помог ему появиться на свет, и на этом его участие в жизни собственного сына кончилось. Беседа стала первым публичным выходом Ермака.

До этого Плющенко открыто обратился к Этери Тутберидзе с просьбой не разбрасываться обещаниями о местах в сборной России, «переманивая» его учеников.