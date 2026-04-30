30 апреля 2026 в 10:27

Плющенко обратился к старшему сыну после его скандального интервью

Фигурист Евгений Плющенко в Instagram (деятельность в РФ запрещена) призвал старшего сына Егора Ермака к разговору после его скандального интервью. По словам спортсмена, он готов ответить на любые вопросы.

Егор, я готов на любые твои вопросы ответить при личной встрече и беседе, помочь, но не разбираться с тобой на камеры и в публичном пространстве. Я тебя люблю и жду всегда, — отметил он.

Ранее Ермак дал интервью YouTube-каналу «Как есть» и заявил, что не доверяет собственному отцу. Он признался, что спортсмен — человек, который просто помог ему появиться на свет, и на этом его участие в жизни собственного сына кончилось. Беседа стала первым публичным выходом Ермака.

До этого Плющенко открыто обратился к Этери Тутберидзе с просьбой не разбрасываться обещаниями о местах в сборной России, «переманивая» его учеников.

Спорт
фигуристы
Евгений Плющенко
сыновья
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые детали обрушения рудника в Магаданской области
В Минтруде высказались о повышении пенсионного возраста в России
Юрист рассказала, как изменятся правила оплаты ЖКУ
Велосипедист расстрелял сотрудников ТЦК при проверке документов
Бизнесмен Ковалев тремя словами охарактеризовал замок Галкина
«Запасайтесь попкорном»: Медведев об отношениях США и Европы
Удары по Украине сегодня, 30 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Психолог назвала неочевидные причины детского воровства денег
Медведев назвал главный тренд в политике Европы
Четверо подростков втянули десятки школьников в схему с наркоденьгами
Медведев заявил, что все закончится победой России
Бизнесмен Ковалев назвал приемлемое наказание для Чубайса
Трое детей сгорели в квартире заживо, когда их мать ушла за продуктами
Стала известна судьба останков миллиардеров после катастрофы «Титана»
В Госдуме ответили, когда лучше сажать картошку
Лавров озвучил призыв России по ситуации в Ливане
Стало известно, какие дроны ВСУ выпустили по Перми
Отдых в Турции станет недоступнее для россиян
В Госдуме объяснили, почему миллениалы часто хранят деньги «под подушкой»
Плющенко обратился к старшему сыну после его скандального интервью
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

