«По-прежнему заинтересованы»: Лавров высказался о переговорах по Украине

Лавров: Россия по-прежнему заинтересована в возобновлении переговоров по Украине

Россия по-прежнему заинтересована в возобновлении переговорного процесса по Украине, опираясь на имеющиеся российско-американские договоренности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым. Он подчеркнул, что ключевое условие — устранение первопричин кризиса, без которого невозможно справедливое урегулирование, передает РИА Новости.

Мы по-прежнему заинтересованы в возобновлении переговорного процесса на основе имеющихся российско-американских пониманий. Вчера в телефонном разговоре с президентом [США Дональдом] Трампом президент [РФ Владимир] Путин подтвердил эту нашу позицию. Рассчитываем, что достигнутые на Аляске договоренности будут воплощаться в жизнь, — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение по украинскому кризису может быть найдено относительно скоро. Он озвучил эту оценку в ходе общения с журналистами, комментируя итоги телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.