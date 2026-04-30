30 апреля 2026 в 10:36

Лавров озвучил призыв России по ситуации в Ливане

Лавров: важно не упускать из виду обстановку в Ливане и вопрос Палестины

Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вопрос создания палестинского государства зашел в тупик, из которого «не видно выхода», заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Казахстана Ермеком Кошербаевым. По его словам, которые приводит РИА Новости, РФ выступает за преодоление кризиса в районе Персидского залива и на Ближнем Востоке.

Говоря о Ближнем Востоке, конечно, считаем важным не упускать из виду то, что происходит в Ливане. И особенно тот тупик, который сложился и из которого не видно выхода, в отношении создания палестинского государства, — объяснил министр.

Ранее президент Ливана Джозеф Аун заявил, что страна стремится положить конец состоянию войны с Израилем и заключить соглашение о перемирии, аналогичное достигнутому в 1949 году, республики. Решение о вступлении в переговоры с Израилем, по его словам, направлено на спасение Ливана и достижение прекращения огня. Президент подчеркнул, что данное решение не является капитуляцией или изменой. Он отметил, что как глава государства несет ответственность за этот шаг, но при этом не примет унизительного соглашения с Израилем.

