День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 11:32

Медведев назвал дурачками тех, кто исключает ядерный апокалипсис

Медведев допустил ядерный апокалипсис и назвал дурачками тех, кто его исключает

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ядерный апокалипсис — это вполне реальный и возможный сценарий развития событий, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на просветительском марафоне «Знание.Первые». Трансляция велась на платформе VK Видео. Политик добавил, что ему очень не хотелось бы ядерной катастрофы.

Меня часто упрекают в том, что я использую какую-то жесткую риторику и говорю о ядерном апокалипсисе. Но, к сожалению, он реально возможен. Тот, кто не отдает себе в этом отчет, тот фантазер или дурачок. Но очень не хотелось бы этого, — сказал Медведев.

Ранее он заявил, что десятки западных стран принимают прямое участие в войне с Россией. По его словам, они напрямую руководят действиями противника, дают цели для ударов и поставляют вооружение.

Также Медведев раскрыл, что с начала текущего года 127 тыс. граждан России заключили контракт о прохождении военной службы. Он добавил, что еще 10 тыс. заключили контракт о прохождении службы в добровольных формированиях.

До этого зампредседателя Совбеза подчеркнул, что нынешнее противостояние России и западных стран приобрело фундаментальное значение для будущего. Политик обратил внимание на критическую важность этого момента истории.

Власть
Дмитрий Медведев
ядерное оружие
ядерные испытания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.