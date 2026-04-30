Медведев назвал дурачками тех, кто исключает ядерный апокалипсис Медведев допустил ядерный апокалипсис и назвал дурачками тех, кто его исключает

Ядерный апокалипсис — это вполне реальный и возможный сценарий развития событий, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на просветительском марафоне «Знание.Первые». Трансляция велась на платформе VK Видео. Политик добавил, что ему очень не хотелось бы ядерной катастрофы.

Меня часто упрекают в том, что я использую какую-то жесткую риторику и говорю о ядерном апокалипсисе. Но, к сожалению, он реально возможен. Тот, кто не отдает себе в этом отчет, тот фантазер или дурачок. Но очень не хотелось бы этого, — сказал Медведев.

Ранее он заявил, что десятки западных стран принимают прямое участие в войне с Россией. По его словам, они напрямую руководят действиями противника, дают цели для ударов и поставляют вооружение.

Также Медведев раскрыл, что с начала текущего года 127 тыс. граждан России заключили контракт о прохождении военной службы. Он добавил, что еще 10 тыс. заключили контракт о прохождении службы в добровольных формированиях.

До этого зампредседателя Совбеза подчеркнул, что нынешнее противостояние России и западных стран приобрело фундаментальное значение для будущего. Политик обратил внимание на критическую важность этого момента истории.