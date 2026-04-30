30 апреля 2026 в 10:39

В Госдуме ответили, когда лучше сажать картошку

Депутат Чаплин: сажать картошку нужно после прогрева почвы

Сажать картошку необходимо после того, как почва прогреется на глубине 10-12 сантиметров, рассказал LIFE.ru депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он посоветовал не обманываться первым теплом, так как весной заморозки чаще всего возвращаются.

Не гонитесь за рекордами. Сажайте картофель, когда почва прогреется до нужной температуры — это важнее любых календарей. В 2026 году из-за аномального тепла можно начинать чуть раньше, но обязательно следите за прогнозом заморозков. И помните старую народную примету: пора сажать картошку, когда зацвела черемуха и лист на березе стал величиной с копейку, — рассказал Чаплин.

Депутат подчеркнул, что всходы могут погибнуть уже при температуре -3 градуса. По его словам, лучше свериться с прогнозом заранее и узнать, не будет ли ночных заморозков.

Ранее Чаплин рассказал, что весной следует перекопать тяжелую землю на грядках, чтобы она насытилась кислородом. При этом, по его словам, легкая почва нуждается лишь в поверхностном рыхлении.

