30 апреля 2026 в 10:26

Врач ответил, как резкие перепады температуры могут повлиять на здоровье

Врач Осипов:резкий перепад температуры может спровоцировать инфаркт

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Резкие перепады температуры могут спровоцировать инфаркт, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заслуженный работник здравоохранения Московской области, главврач Домодедовской ЦРБ Андрей Осипов. Он отметил, что в Москве и Подмосковье из-за снегопада число таких состояний выросло в два раза.

Резкий перепад температур в середине весны не лучшим образом сказывается на организме человека. Особенно сильно это опасно для граждан с хроническими заболеваниями или метеочувствительностью. Дело в том, что из-за изменения атмосферного давления у человека может случиться спазм сосудов, резкое расширение, а это чревато инфарктом миокарда, — объяснил Осипов.

Врач подчеркнул, что подобные погодные условия также способствуют ослаблению иммунной системы. По его словам, людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей лучше избегать переохлаждения, так как это может привести к осложнениям.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что в Москве 29 апреля был официально обновлен суточный рекорд по высоте снежного покрова, который не менялся на протяжении последних 90 лет. Согласно актуальным данным главной метеостанции города на ВДНХ, сугробы в столице выросли до семи сантиметров.

