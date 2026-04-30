Новак раскрыл последствия выхода ОАЭ из ОПЕК

Новак: выход ОАЭ из ОПЕК не приведет к ценовой войне

Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК не приведет к ценовой войне, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, отрасль продолжает находиться в глубоком кризисе, сообщает ТАСС.

В текущей ситуации какая может быть ценовая война, когда на рынке дефицит? Поэтому мы видим, что продолжается глубочайший кризис в отрасли, — сказал Новак.

Ранее независимый эксперт Владимир Демидов заявил, что выход ОАЭ из ОПЕК не вызовет колебаний стоимости нефти, так как на страну приходится только 2% от общемировой добычи. По его мнению, решение Эмиратов нанесло определенный репутационный удар по престижу организации, но не станет серьезным экономическим фактором на глобальном рынке.

До этого стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран — экспортеров нефти, известной как ОПЕК. То же касается и объединения ОПЕК+. Процесс выхода из обеих организаций должен состояться 1 мая. Как поясняется в сообщении, это решение «соответствует долгосрочной стратегической и экономической стратегии страны».