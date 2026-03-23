23 марта 2026 в 20:05

На Пасху готовлю фирменные булочки-завитушки — мягкие, ароматные и с нежным кремом внутри

Булочки-завитушки получаются такими воздушными и вкусными, что больше напоминают пирожные, чем обычную выпечку. Секрет — в сочетании легкого дрожжевого теста и заварного крема с лимонной ноткой. А готовятся они проще, чем кажется.

Ингредиенты для теста: молоко — 200 мл, дрожжи — 7 г сухих, яйца — 2 шт., сахар — 75 г, сливочное масло — 80 г, соль — щепотка, ванильный сахар, мука — 500–550 г, цедра лимона — по желанию.

Для крема: молоко — 300 мл, яйцо — 1 шт., сахар — 75 г, мука — 15 г, крахмал — 15 г, лимонный сок и цедра. Дополнительно — изюм 120 г.

Приготовление: сначала готовится крем — молоко нагрейте, отдельно смешайте яйцо, сахар, муку и крахмал, затем соедините и проварите до густоты. Добавьте лимонный сок и остудите.

Для теста соедините теплое молоко с дрожжами, затем добавьте яйца, сахар, масло и муку. Замесите мягкое тесто и дайте подойти.

Раскатайте пласт, распределите крем, посыпьте изюмом и сверните в рулет. Нарежьте на кусочки и выложите на противень. После небольшой расстойки выпекайте при 180 °C около 25 минут.

Булочки получаются нежные, ароматные, с кремовой начинкой — идеально к пасхальному столу.

Ольга Шмырева
