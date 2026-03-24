Названа главная проблема, которую ВСУ считают препятствием наступлению

Российские беспилотники являются главной проблемой, мешающей Вооруженным силам Украины вести наступательные действия, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов, комментируя информацию, что немецкая компания Quantum Systems намерена поставить Киеву 15 тыс. дронов-перехватчиков. По его словам, именно с угрозой со стороны отечественных БПЛА сейчас пытается справиться украинское руководство.

Поставка ВСУ 15 тыс. беспилотников-перехватчиков серьезно повлияет на обстановку на фронте, потому что дроны — расходный материал, их тратят в очень больших количествах. Основная задача, которую ставит перед собой руководство Киева, — это как раз справиться с дроновой опасностью со стороны России. На Украине считают, что наши БПЛА мешают им вести наступательные действия. Это, простите, трюизм. Их дроны так же мешают нам вести свою работу. Это новый виток противостояния в воздухе, — пояснил Артамонов.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что в Киеве и пригородах прогремели взрывы на фоне массированной атаки беспилотников. По информации источника, по украинской столице наносится мощный удар с применением ударных БПЛА. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.