Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 17:11

Корабль «Прогресс МС-33» состыковался с МКС в ручном режиме

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» с космодрома Байконур в Казахстане Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» с космодрома Байконур в Казахстане Фото: Иван Тимошенко/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-33», стартовавший с Байконура 22 марта, успешно пристыковался к российскому сегменту МКС, сообщает корреспондент ТАСС из Центра управления полетами. Процесс стыковки с модулем «Поиск» прошел в ручном режиме под контролем экипажа из-за сбоя при развертывании одной из внешних антенн космического «грузовика».

На борту корабля находится более 2,5 тонны необходимых материалов для обеспечения жизнедеятельности станции и работы экспедиции МКС-74. В состав груза вошли топливо для дозаправки, сотни литров питьевой воды, запасы кислорода и оборудование для научного эксперимента «Солнце-терагерц». Кроме того, «Прогресс МС-33» доставил продукты питания и расходные материалы для систем станции, подтвердив свою роль ключевого звена в обслуживании орбитального комплекса.

Ранее стало известно, что вместе с водой и пайками на станцию доставят сублимированный фильтр-кофе российского производства. В Роскосмосе добавили, что одна из компаний разработала для космонавтов специальный вкус.

МКС
космические корабли
Байконур
Роскосмос
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция обвинила 12-летнего мальчика в изнасиловании пенсионерки
Набиуллина раскрыла причину замедления инфляции в России
В Новосибирской области ликвидированы все очаги пастереллеза
Стало известно, как распознать мошенников в Telegram и защититься от них
Шойгу: цели ударов США и Израиля по Ирану непонятны даже им самим
В ГД принят законопроект об отпуске для родителей военнослужащих-инвалидов
Убили или утонул в Байкале? Таинственное исчезновение подростка в Иркутске
Появился первый официальный кадр из нового сериала о Гарри Поттере
Продолжение кризиса в Иране может ударить по Европе
Шойгу предупредил об угрозе от затягивания войны на Ближнем Востоке
Россиянка сорвала многомиллионный джекпот на деньги мужа
Ребенок едва не остался без рук из-за находки на улице
Объекты аэрокосмической промышленности Израиля атаковали с воздуха
В Госдуме разъяснили важность закона о жертвах геноцида советского народа
Депутаты Рады отказались идти на работу из-за угроз избиений и провокаций
Россиянка предстанет перед судом из-за злостной неуплаты алиментов
Кого спасли сотрудники МЧС из сгоревших квартир в Севастополе
Названа главная проблема, которую ВСУ считают препятствием наступлению
Военный ОАЭ погиб в Бахрейне при отражении иранских атак
Дмитриев раскрыл судьбу Европы на фоне энергокризиса
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.