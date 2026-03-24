Корабль «Прогресс МС-33» состыковался с МКС в ручном режиме

Транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-33», стартовавший с Байконура 22 марта, успешно пристыковался к российскому сегменту МКС, сообщает корреспондент ТАСС из Центра управления полетами. Процесс стыковки с модулем «Поиск» прошел в ручном режиме под контролем экипажа из-за сбоя при развертывании одной из внешних антенн космического «грузовика».

На борту корабля находится более 2,5 тонны необходимых материалов для обеспечения жизнедеятельности станции и работы экспедиции МКС-74. В состав груза вошли топливо для дозаправки, сотни литров питьевой воды, запасы кислорода и оборудование для научного эксперимента «Солнце-терагерц». Кроме того, «Прогресс МС-33» доставил продукты питания и расходные материалы для систем станции, подтвердив свою роль ключевого звена в обслуживании орбитального комплекса.

Ранее стало известно, что вместе с водой и пайками на станцию доставят сублимированный фильтр-кофе российского производства. В Роскосмосе добавили, что одна из компаний разработала для космонавтов специальный вкус.