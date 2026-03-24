Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 17:16

Педиатр объяснил, как предотвратить выпадение детей из окон

Педиатр Малых: блокираторы на окнах уберегут детей от выпадения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Трагичные случаи в выпадением детей из окон можно предотвратить, если следовать ряду рекомендаций, включая установку специальных блокираторов, заявил NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых. По его словам, родители никогда не должны оставлять малолетних одних в помещении. Кроме того, стоит убрать от окон мебель, на которую можно залезть.

Нужно следовать простым рекомендациям. Нельзя оставлять ребенка одного в комнате с открытым окном даже на минуту. Нужно исключить доступ к подоконнику, убрав от окон мебель, на которую можно забраться. И обязательно установить специальные блокираторы или ограничители открывания, — пояснил Малых.

Также, по его словам, этого недостаточно — необходимы системные меры. В частности, считает педиатр, важно проводить просветительские кампании для родителей и регулярно информировать их о рисках на уровне первичного звена здравоохранения. Кроме того, Малых посоветовал проговаривать с детьми правила безопасности.

Ранее сообщалось, что маленькая девочка погибла при падении из окна пятиэтажки на юго-востоке Москвы. Трагедия произошла на улице Велозаводской. Ребенок на короткое время остался в комнате без присмотра старших. По факту смерти девочки 2023 года рождения возбуждено уголовное дело.

Михаил Прибыловский
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.