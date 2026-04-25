Двое взрослых и столько же детей получили ранения в Белгородской области

25 апреля 2026 в 22:37

Гладков: четыре человека получили ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по Белгородской области. В результате атак ранены четыре мирных жителя, в том числе двое детей, информировал на своей странице в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

В селе Ржевка Шебекинского округа вражеский дрон атаковал легковой автомобиль. Ранения получили четверо: двое взрослых мужчин и двое мальчиков 12 и 13 лет. У одного из мужчин осколочные ранения спины, ног и грудной клетки, у второго — осколочные ранения спины.

У 13-летнего мальчика рваная рана ноги, у 12-летнего — осколочные ранения плеча и спины. Бойцы самообороны доставили пострадавших в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказывают всю необходимую помощь.

Многоквартирный дом в городе Алексеевке атакован беспилотником самолетного типа. Загорелся балкон в одной из квартир — пожарными расчетами производится ликвидация очага возгорания. Кроме того, повреждены фасад и остекление квартир на нескольких этажах, — уточнил Гладков.

Все оперативные службы работают на местах происшествий. Информация о последствиях атак уточняется, констатировал политик.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили три воздушные цели, выпущенные Вооруженными силами Украины в сторону Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что перехват произошел в районе Северной стороны, мыса Херсонес и мыса Фиолент. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

