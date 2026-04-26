Теракт в Колумбии унес жизни семи человек Минимум семь человек погибли и 20 пострадали при теракте на шоссе в Колумбии

На юго-западе Колумбии в департаменте Каука на Панамериканском шоссе прогремел мощный взрыв. В результате теракта погибли по меньшей мере семь человек, еще более 20 получили тяжелые ранения, сообщил губернатор региона Октавио Гусман в своих социальных сетях.

На Панамериканском шоссе, в районе Эль-Тунель (муниципалитет Кахибио), было приведено в действие взрывное устройство — это неизбирательная атака против гражданского населения, — написал политик.

Местные власти требуют от национального правительства решительных действий, поскольку больницы работают на пределе, а ситуация на шоссе остается неопределенной. За последние часы зафиксированы новые акты насилия в ряде муниципалитетов.

В департаменте Каука созван совет безопасности. Власти требуют от центрального правительства срочного усиления присутствия военных и полиции для защиты жителей региона.

Ранее стало известно, что в Мали вооруженные радикальные группировки нанесли скоординированные удары по ряду ключевых объектов в столице Бамако и других городах. Бои начались одновременно в нескольких регионах. Повстанцы-туареги из FLA уже объявили об установлении контроля над городом Кидаль на севере страны.