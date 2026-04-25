«Запасы остаются проблемой»: Франция столкнулась с очередным дефицитом

Белланже: Франция из-за нехватки боеприпасов намерена производить больше ракет

Франция сталкивается с проблемой нехватки боеприпасов, заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche начальник штаба воздушно-космических сил страны генерал Жером Белланже. По его словам, Париж уже привлекает промышленные компании для ускорения производства ракет.

Запасы, разумеется, остаются проблемой. Мы привлекаем промышленность для ускорения производства, чтобы восполнить запасы израсходованных ракет, — уточнил генерал.

Проблема обострилась после того, как Франция оказала помощь странам Персидского залива в нейтрализации беспилотников. Страна израсходовала значительную часть своих запасов.

Генерал подчеркнул, что необходимо сохранить в резервах боеприпасы, требуемые для текущих задач ВКС. Среди них — защита национального воздушного пространства и прилегающих зон, а также ядерного сдерживания с его авиационной составляющей.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что европейцам, считающим, что их все ненавидят, стоит поискать причину в себе самих. Так он ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего лидеров России, США и Китая противниками Европы.

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

