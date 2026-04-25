Четыре российских аэропорта перестали запускать и выпускать самолеты Росавиация: запреты на прием и выпуск самолетов введены в четырех аэропортах РФ

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в четырех российских аэропортах. Под ограничения подпали столичный аэропорт Внуково, а также аэропорты Нижнего Новгорода (Чкалов), Череповца и Ярославля (Туношна), сообщается в официальном канале ведомства в мессенджере МАКС.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Пассажирам, планирующим вылет из указанных аэропортов или прибытие в них, рекомендуется уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний.

Возможны задержки и изменения в расписании. Аэропорты работают в штатном режиме, но с ограничениями. О сроках действия ограничений пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что Кувейт открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации впервые за 55 дней. Источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока уточнил, что в пользу решения выступили авиационные власти страны. Уточняется, что полеты будут осуществляться лишь после согласования с управлением гражданской авиации страны. В ином случае рейс не пропустят.