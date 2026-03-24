Нежные клецки из печени — мой секрет идеального супа. Заменит и первое, и второе

Этот суп — не просто обед, а кулинарная традиция, уходящая корнями в историю Западной Европы. Подаваемый после долгого поста, он символизировал возвращение к сытной пище. Густой бульон с томленой говядиной и нежнейшими печеночными клецками согревает и насыщает по-настоящему.

Что понадобится

Говядина (лопатка, грудинка) — 500 г, вода — 3 л, морковь — 2 шт., репчатый лук — 2 шт., корень петрушки — 1 шт., лавровый лист — 2 шт., перец черный горошком — 4-5 шт., соль — по вкусу.

Для зажарки:

Шпик или сало — 70 г, мука — 1.5 ст. л., паприка сладкая — 1 ч. л., сметана 20% — 100 г, сливки 10% — 100 мл.

Для клецек:

печень говяжья или куриная — 300 г, картофель — 2 шт. (около 300 г), яйцо — 1 шт., мука — 3 ст. л., манная крупа — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., перец черный молотый — 0.5 ч. л.

Как готовлю

Говядину заливаем холодной водой, доводим до кипения, снимаем пену. Одну морковь, одну луковицу и корень петрушки, не очищая от кожуры, обжариваем на сухой сковороде до легкого подрумянивания — это придаст бульону красивый цвет и глубину.

Овощи отправляем к мясу, добавляем лавровый лист и перец горошком, солим и варим на медленном огне около 1.5 часов. Готовое мясо и овощи вынимаем, бульон тщательно процеживаем.

Параллельно замешиваем тесто для клецек. Картофель отвариваем в мундире, остужаем, очищаем и натираем на мелкой терке. Печень промалываем в мясорубке или измельчаем в блендере.

Соединяем картофель, печень, яйцо, муку, манку, соль и перец. Вымешиваем однородное, немного липкое тесто, накрываем пленкой и убираем в холодильник минимум на 1 час — так клецки будут лучше держать форму.

Готовим ароматную заправку. Мелко режем шпик, обжариваем его до вытопленного жира. Добавляем нарезанные полукольцами вторую луковицу и соломкой вторую морковь, пассеруем до мягкости.

Всыпаем муку и паприку, быстро перемешиваем и прогреваем минуту. Вливаем около 100 мл процеженного бульона, чтобы получилась густая паста, и снимаем с огня.

В чистый процеженный бульон, доведенный до кипения, добавляем заправку, сметану и сливки. Размешиваем до однородности и томим на самом малом огне под крышкой 5 минут.

В это время из охлажденного теста, смачивая руки водой, формируем небольшие клецки. Аккуратно опускаем их в кипящий суп и варим 10 минут, пока они не всплывут. Сразу подаем, разливая по глубоким тарелкам.

Ранее сообщалось о способе разморозить мясо за минуту. Главное — делать это правильно, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта.