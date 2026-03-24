Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 14:17

Нежные клецки из печени — мой секрет идеального супа. Заменит и первое, и второе

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот суп — не просто обед, а кулинарная традиция, уходящая корнями в историю Западной Европы. Подаваемый после долгого поста, он символизировал возвращение к сытной пище. Густой бульон с томленой говядиной и нежнейшими печеночными клецками согревает и насыщает по-настоящему.

Что понадобится

Говядина (лопатка, грудинка) — 500 г, вода — 3 л, морковь — 2 шт., репчатый лук — 2 шт., корень петрушки — 1 шт., лавровый лист — 2 шт., перец черный горошком — 4-5 шт., соль — по вкусу.

Для зажарки:

Шпик или сало — 70 г, мука — 1.5 ст. л., паприка сладкая — 1 ч. л., сметана 20% — 100 г, сливки 10% — 100 мл.

Для клецек:

печень говяжья или куриная — 300 г, картофель — 2 шт. (около 300 г), яйцо — 1 шт., мука — 3 ст. л., манная крупа — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., перец черный молотый — 0.5 ч. л.

Как готовлю

Говядину заливаем холодной водой, доводим до кипения, снимаем пену. Одну морковь, одну луковицу и корень петрушки, не очищая от кожуры, обжариваем на сухой сковороде до легкого подрумянивания — это придаст бульону красивый цвет и глубину.

Овощи отправляем к мясу, добавляем лавровый лист и перец горошком, солим и варим на медленном огне около 1.5 часов. Готовое мясо и овощи вынимаем, бульон тщательно процеживаем.

Параллельно замешиваем тесто для клецек. Картофель отвариваем в мундире, остужаем, очищаем и натираем на мелкой терке. Печень промалываем в мясорубке или измельчаем в блендере.

Соединяем картофель, печень, яйцо, муку, манку, соль и перец. Вымешиваем однородное, немного липкое тесто, накрываем пленкой и убираем в холодильник минимум на 1 час — так клецки будут лучше держать форму.

Готовим ароматную заправку. Мелко режем шпик, обжариваем его до вытопленного жира. Добавляем нарезанные полукольцами вторую луковицу и соломкой вторую морковь, пассеруем до мягкости.

Всыпаем муку и паприку, быстро перемешиваем и прогреваем минуту. Вливаем около 100 мл процеженного бульона, чтобы получилась густая паста, и снимаем с огня.

В чистый процеженный бульон, доведенный до кипения, добавляем заправку, сметану и сливки. Размешиваем до однородности и томим на самом малом огне под крышкой 5 минут.

В это время из охлажденного теста, смачивая руки водой, формируем небольшие клецки. Аккуратно опускаем их в кипящий суп и варим 10 минут, пока они не всплывут. Сразу подаем, разливая по глубоким тарелкам.

Ранее сообщалось о способе разморозить мясо за минуту. Главное — делать это правильно, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта.

Проверено редакцией
еда
рецепты
супы
печень
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол раскрыл, как Британия и Ирландия могут устроить хаос в Атлантике
Американский журналист докопался до правды о подрыве «Северного потока»
Политолог оценил сообщения о возможной остановке военной помощи США Украине
Врач рассказала о схемах вакцинации от клещевого энцефалита
Сийярто снова припомнил Зеленскому игру на рояле без рук
Стилист перечислила самые модные материалы весны 2026 года
«Звезда есть звезда»: ветеран ЦСКА о завершающем карьеру Вагнере Лаве
Евросоюз «закрыл свои двери» перед Украиной
«Тоттенхэм» решил уволить главного тренера через 38 дней после назначения
ВСУ пытались атаковать пять российских регионов с помощью 20 БПЛА
В Минздраве указали на снижение числа повторных инфарктов в России
Бабушкина назвала взаимодействие с федеральной властью залогом развития
Стройка ЖК в Калининграде обернулась трагическим несчастьем
Нутрициолог рассказала, как бороться с гиповитаминозом весной
Галкин и Пугачева отписали детям долю подмосковного замка
Медведев объяснил поражение на «Мастерс» в Майами
Мурашко раскрыл правду о решении проблемы с туберкулезом в России
Способный перекусить металл ядовитый иглобрюх испугал рыбаков
Юрист успокоил россиян насчет штрафов за кормление голубей
Определенной группе детей в России могут запретить использование телефонов
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.