«Раскаиваюсь»: экс-вице-губернатор Кубани признала вину

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в суде признала вину по уголовному делу о мошенничестве и легализации преступно нажитого имущества, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда. В свою очередь адвокат экс-чиновницы сообщил, что его подсудимая добровольно компенсировала ущерб в размере 5,4 млн рублей.

Вину признаю, дала явку с повинной и раскаиваюсь в содеянном, — сказала Минькова.

Минькову задержали в конце января 2026 года. Октябрьский районный суд Краснодара 29 января отправил ее под домашний арест на два месяца. Ей предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Экс-чиновница известна фразой «Это выбор ваш — заводить детей», которую она произнесла в июле 2022 года. Так Минькова прокомментировала жалобы родителей, чьим детям не хватило мест в школах.

Ранее стало известно, что в обвинительное заключение по делу бывшего вице-губернатора Краснодарского края добавили статью о легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем. Рассмотрение дела было назначено на 20 апреля.