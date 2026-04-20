20 апреля 2026 в 16:24

«Раскаиваюсь»: экс-вице-губернатор Кубани признала вину

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в суде признала вину по уголовному делу о мошенничестве и легализации преступно нажитого имущества, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда. В свою очередь адвокат экс-чиновницы сообщил, что его подсудимая добровольно компенсировала ущерб в размере 5,4 млн рублей.

Вину признаю, дала явку с повинной и раскаиваюсь в содеянном, — сказала Минькова.

Минькову задержали в конце января 2026 года. Октябрьский районный суд Краснодара 29 января отправил ее под домашний арест на два месяца. Ей предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Экс-чиновница известна фразой «Это выбор ваш — заводить детей», которую она произнесла в июле 2022 года. Так Минькова прокомментировала жалобы родителей, чьим детям не хватило мест в школах.

Ранее стало известно, что в обвинительное заключение по делу бывшего вице-губернатора Краснодарского края добавили статью о легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем. Рассмотрение дела было назначено на 20 апреля.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

