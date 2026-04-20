Власти ОАЭ объявили о ликвидации связанной с Ираном террористической ячейки, сообщило агентство WAM. Как утверждается в материале, члены группировки планировали совершение терактов и диверсий на территории эмиратов, придерживались экстремистских идеологий и вели вербовку сторонников. Расследование показало, что преступная организация исповедовала идеи, угрожающие внутренней безопасности государства.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил, что Иран обратился к Бахрейну, Саудовской Аравии, Катару, ОАЭ и Иордании с требованием выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный стране в ходе совместной американо-израильской операции. Он подчеркнул, что речь идет о необходимости возместить как материальные, так и моральные потери, понесенные Ираном.

Кроме того, политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Соединенные Штаты могут принять решение о возобновлении ударов по иранской гражданской инфраструктуре. По мнению эксперта, Вашингтон также способен начать наземную фазу операции с высадкой тактического десанта на острова в акватории Персидского залива.