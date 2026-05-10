В Госдуме рассказали о новых экономических соглашениях с ОАЭ Депутат Говырин: бизнес РФ сможет иметь 100%-ю долю в капитале IT-компаний ОАЭ

Российский бизнес в скором времени сможет иметь 100%-ю долю в капитале IT-компаний Объединенных Арабских Эмиратов, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Он отметил, что в ближайшее время будут ратифицированы два соглашения с ОАЭ, которые открывают для РФ рынок арабский рынок услуг, инвестиций и товаров.

Первое соглашение между правительствами РФ и ОАЭ о торговле услугами и инвестициях подписано в Москве 7 августа 2025 года. ОАЭ берет на себя 64 подсферы услуг сверх ВТО. Российские компании смогут владеть 100% капитала компаний в ОАЭ в юридических услугах, информационных технологиях, разработках, ремонте морских и воздушных судов, перевозках. В инженерных и медицинских услугах разрешается до 70%. Появляется возможность открывать филиалы и регистрировать структуры со 100%-ным капиталом в свободных экономических зона, ― сказал Говырин.

Парламентарий подчеркнул, что новые договоренности открывают для российского бизнеса прямой выход на платежеспособный рынок Ближнего Востока. Это обеспечит приток средств в бюджет за счет экспортных доходов и налогов, добавил он.

Второе соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и ОАЭ подписано в Минске 27 июня 2025 года и вводит преференциальный режим торговли более чем по 85% товарной номенклатуры. Документ охватывает таможенное сотрудничество, электронную торговлю, госзакупки, транспорт, туризм и торговлю халяльной продукцией, ― резюмировал Говырин.

Ранее стало известно, что в Дубае изменили правила получения вида на жительство через покупку недвижимости. Теперь минимальный порог инвестиций, который ранее составлял $200 тысяч (около 14 994 515 рублей), отменен.