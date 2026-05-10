Мальчик погиб в ходе игры в надувном замке Семилетний мальчик погиб во время игры в надувном замке в Бельгии

Семилетний мальчик умер в надувном замке, который установили в рамках спортивных соревнований, передает HLN. Отмечается, что инцидент произошел в Бельгии во время футбольного турнира в Хамме в провинции Восточная Фландрия.

Мальчик получил травмы, когда замок подняло вверх из-за начавшегося урагана. В результате ребенок врезался в забор. Его срочно доставили в Университетскую больницу Гента на медицинском вертолете, однако не смогли спасти.

