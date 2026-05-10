Волк рассказала, сколько человек обеспечивало безопасность в День Победы

Мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, обошлись без происшествий, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. По ее словам, за безопасность граждан в российских регионах и Москве отвечали свыше 120 тыс. сотрудников органов внутренних дел.

В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан были задействованы свыше 122,4 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, работники частных охранных организаций, представители общественных формирований правоохранительной направленности, — написала Волк.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отсутствие военной техники на параде Победы было обусловлено не только соображениями безопасности, но и необходимостью окончательного разгрома противника в рамках проведения специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что данное решение было принято еще до провокационных заявлений со стороны украинских властей.