«Вспомнил КВН»: Ушаков о причинах появления «клоунского» указа Зеленского Ушаков допустил, что Зеленский выпустил скандальный указ из-за ностальгии по КВН

Помощник российского лидера Юрий Ушаков прокомментировал журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести» указ президента Украины Владимира Зеленского, «позволяющий» провести парад Победы в Москве. Он допустил, что украинский глава государства попросту заскучал по временам участия в КВН.

Клоунада. Может, вспомнил о временах участия в КВН, я не знаю, — считает Ушаков.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер высмеял Зеленского после публикации указа, в котором говорилось о «разрешении» провести парад Победы. Он также иронично заметил, что после этого главе республики следовало бы «разрешить Японии цветение сакуры, а Египту — открытие пирамид ровно в девять часов утра».

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для проведения парада России не нужно чье-либо разрешение. Пресс-секретарь российского лидера назвал шутку Зеленского неудачной и дал понять, что не стоит подтрунивать над Днем Победы. Также глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что Зеленскому пора серьезнее относиться к своим заявлениям.