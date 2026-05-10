Минобороны сообщило, какие регионы России ВСУ атаковали во время перемирия Минобороны России: ВСУ во время перемирия атаковали приграничные регионы и Крым

Украинские вооруженные формирования, несмотря на объявленный режим прекращения огня, продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям российских войск и гражданским объектам, сообщили в Министерстве обороны РФ. Атакам подверглись несколько приграничных регионов и Республика Крым.

Украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в Республике Крым, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае, — заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что ВС РФ не наносили удары по позициям ВСУ во время перемирия. Войска продолжают соблюдать режим прекращения огня и оставаться на своих позициях, уточнили в ведомстве. Украинская сторона в свою очередь за сутки совершила 676 обстрелов по позициям российской армии. По информации МО, ВСУ также нанесли 6331 удар с использованием БПЛА. Всего зафиксировано 16 071 нарушение.