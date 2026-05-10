10 мая 2026 в 12:18

Минобороны поставило точку в вопросе ударов ВС России в период перемирия

Минобороны: ВС России не наносили удары по ВСУ в период перемирия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Вооруженные силы РФ не наносили удары по позициям ВСУ во время перемирия, заявила пресс-служба Минобороны России. Войска продолжают соблюдать режим прекращения огня и оставаться на своих позициях, уточнили в ведомстве.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации удары не наносились, — отметили в министерстве.

ВСУ в свою очередь за сутки совершили 676 обстрелов по позициям российской армии. По информации МО, украинские войска также нанесли 6331 удар с использованием беспилотников. Всего в зоне СВО зафиксировано 16 071 нарушение перемирия.

Минобороны подчеркнуло, что в этих условиях российские военные отвечали зеркально: наносили удары по позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Также ВС РФ поражали пункты управления и места запуска беспилотников.

Ранее стало известно, что пользователи платформ прогнозов оценили вероятность прекращения огня между Россией и Украиной до конца мая в 100%. Прежде этот рынок давал лишь минимальные шансы на такой сценарий.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

