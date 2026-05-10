10 мая 2026 в 13:21

Серийный драчун устроил четыре потасовки за день и получил 13 суток

Россиянин устроил четыре драки за сутки и отправился под арест на 13 суток

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мужчину, который в течение одного дня умудрился поучаствовать в четырех различных драках, арестовали на 13 суток, сообщает Telegram-канал «112». По словам задержанного, череда конфликтов началась с его попытки пресечь кражу в магазине и сделать замечание двум ворам. Словесная перепалка быстро переросла в рукопашную схватку.

Уйдя с места первой потасовки, мужчина обнаружил пропажу телефона и вернулся назад, где его встретили знакомые первых противников. Вторая встреча мгновенно превратилась в массовую драку, после которой герой истории попытался устроить дуэль «один на один» с обидчиком, но тот пришел с подкреплением, что привело к четвертому и финальному столкновению за эти сутки.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции пресекли беспорядки и задержали главного участника побоищ. По данным источника, мужчина оказал активное сопротивление правоохранителям, хотя позже на допросе настаивал на своей адекватности. В итоге суд назначил дебоширу административный арест, поставив точку в его «марафоне».

Ранее десять мужчин в Москве ввязались в массовую драку и их сняли на видео. Во время потасовки звучала песня «Нас бьют — мы летаем». Конфликту предшествовала словесная перепалка. Затем один из мужчин пнул другого ногой, оппонент нанес ответную атаку. В итоге зачинщика повалили на землю и били.

