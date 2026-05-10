Появились новые подробности о масштабном пожаре под Екатеринбургом МЧС России: открытый пожар в частном секторе под Екатеринбургом ликвидировали

Открытое горение в частном секторе поселка Бисерть в Свердловской области удалось ликвидировать, сообщили в МЧС России. По данным ведомства, сейчас спасатели проливают площади и разбирают обрушившиеся конструкции. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что поселок Бисерть охватило масштабным пожаром. Пламя распространилось на площади 800 квадратных метров. В МЧС отметили, что к моменту прибытия пожарных расчетов пламя уже успело перекинуться на соседние строения. По предварительной оценке, огонь повредил семь частных домов.

