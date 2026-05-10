10 мая 2026 в 13:07

Команда «Сочи» потратила 28 часов на дорогу до матча с «Зенитом»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Футбольный клуб «Сочи» проделал 28-часовой путь до Санкт-Петербурга, чтобы принять участие в матче 29-го тура Российской премьер-лиги против местного «Зенита», сообщили в пресс-службе южан изданию «Чемпионат». Встреча состоится 10 мая на стадионе «Газпром Арена».

8 мая в 17:40 выехали на поезде из Сочи до Горячего Ключа. В 22:00 пересели на автобус и к 17:00 следующего дня добрались до Москвы. Дальше — «Сапсан». На месте были 9 мая в 21:30. В общей сложности в пути провели 28 часов, — указали в клубе.

Главным арбитром предстоящего матча назначен Рафаэль Шафеев. В турнирной таблице «Зенит» с 62 очками идет на втором месте, уступая один балл лидирующему «Краснодару». «Сочи» замыкает таблицу с 21 баллом и борется за выживание в лиге.

Ранее КДК РФС присудил футбольному клубу «Уфа» техническое поражение со счетом 0:3 в несостоявшемся матче 32-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска». Игра должна была пройти 3 мая, но команда не смогла вовремя вылететь в Хабаровск. Причиной срыва встречи стало закрытие воздушного пространства и введение на территории Башкирии режима беспилотной опасности.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

