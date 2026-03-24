24 марта 2026 в 15:58

Глава РФПИ указал на преимущество РФ в наступающей эпохе дефицита ресурсов

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия находится в выигрышном положении перед лицом грядущей эпохи глобального дефицита ресурсов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, страна является крупнейшим в мире обладателем природных ресурсов и занимает лидерские позиции по производству большинства видов сырья.

Являясь крупнейшим в мире обладателем природных ресурсов и входя в тройку лидеров по производству большинства сырьевых товаров, Россия имеет хорошие перспективы в условиях прогнозируемой и наступающей эпохи крайней нехватки ресурсов, — написал Дмитриев.

Ранее Дмитриев заявил, что не использующие российскую энергию страны подвергнутся естественному отбору. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, мировые державы осознали эту необходимость для диверсификации энергетического портфеля.

Также глава РФПИ предполагал, что Евросоюз рано или поздно будет вынужден вернуться к покупке российской нефти. Он назвал это «разумным выбором», который пока трудно реализовать.

Москва

Общество

Шоу-бизнес

