Поход на концерт Крида закончился больницей для девочки-подростка

11-летняя девочка оказалась в больнице после концерта исполнителя Егора Крида, сообщил Telegram-канал «112». По информации авторов, она пострадала в давке перед выступлением певца в «Баскет Холле» в Краснодаре.

На канале рассказали, что ребенка зажало в металлическом ограждении. После того, как девочку вытащили, ей стало плохо. По информации авторов, подросток пожаловалась на сильные боли в животе и тошноту, ей понадобилась помощь медиков. В больнице ребенку диагностировали сильный ушиб мягких тканей.

Ранее Крид скорректировал сценический номер после скандала с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Артист спрятал поцелуй с танцовщицей за цензурной табличкой. Кроме того, костюмы танцовщиц стали скромнее, а их поведение на сцене — менее раскованным.

До этого стало известно, что певец повысил гонорар за выступления до 12 млн рублей после скандального концерта в «Лужниках». В его райдер вошли новые требования к транспорту — Mercedes-Maybach S-класса и Mercedes V-класса Lux не старше трех лет с Bluetooth-колонкой JBL и ортопедическими подушками.