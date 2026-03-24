Брюссель пригрозил наказать Сербию за ее особые отношения с Россией ЕС намерен использовать финансовое давление на Сербию из-за связей с Россией

Европейская комиссия намерена использовать финансовые программы поддержки Сербии как инструмент давления на Белград, чтобы добиться выполнения политических требований и отказа от особых отношений с Россией, заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос на конференции в Брюсселе. По ее словам, нынешняя позиция Сербии вызывает серьезные вопросы в Брюсселе, передает Reuters.

В настоящее время Еврокомиссия изучает, может ли она продолжать направлять в Сербию средства с помощью различных финансовых инструментов. И результат не выглядит хорошим, — сказала Кос.

Она отметила, что Сербия придерживается особых отношений с Россией, что, с точки зрения Евросоюза, нарушает обязательства страны как кандидата на вступление в ЕС. Еврокомиссар также указала на откат в вопросах демократии и реформ в Сербии, в частности в проведении судебной реформы, которая ранее подвергалась критике со стороны ЕС.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не намерен прекращать дружбу с восточными партнерами, в том числе с Москвой. По его словам, политика страны направлена на сохранение суверенитета.